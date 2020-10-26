Местные выборы: В Офисе президента обратились к жителям неподконтрольного Донбасса

Местные выборы на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и Крыма состоятся после полной деоккупации. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины по итогам местных выборов 25 октября.

В целом предвыборную кампанию, ход голосования и процесс выборов у Зеленского оценили как такие, что соответствовали «самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству».

В Офисе президента отметили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех громадах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно совершенно безопасно организовать – согласно выводам соответствующих органов.

«Особенно хотим обратиться к украинцам на временно оккупированной территории нашего государства. Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом избирать себе власть является одним из самых больших достижений человечества. На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. Но после полной деоккупации, восстановления полностью безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами», – говорится в заявлении.