RU
Все новости

+5 426 заболевших: В Украине фиксируют спад выявленных случаев COVID-19 за сутки

26.10.20 09:17
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 426 новых случаев COVID-19, в том числе 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Были госпитализированы 736 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 73 летальных случая. При этом выздоровели 1 029 пациентов», – добавил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлено в Харьковской (478), Одесской (348), Хмельницкой (471), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновецкой (323) областях.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 26 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 348 924 подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 142 537 пациентов – выздоровели;
  • 6 464 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 9 401 случай;
  • Волынская область – 12 403 случая;
  • Днепропетровская область – 13 144 случая;
  • Донецкая область – 8 701 случай (по данным ОГА – 8 703);
  • Житомирская область – 12 533 случая;
  • Закарпатская область – 13 144 случая;
  • Запорожская область – 8 132 случая;
  • Ивано-Франковская область – 18 590 случаев;
  • Кировоградская область – 2 114 случаев;
  • Киев – 34 362 случая;
  • Киевская область – 14 845 случаев;
  • Львовская область – 27 608 случаев;
  • Луганская область – 3 233 случая;
  • Николаевская область – 7 069 случаев;
  • Одесская область – 22 179 случаев;
  • Полтавская область – 8 056 случаев;
  • Ровенская область – 17 730 случаев;
  • Сумская область – 10 605 случаев;
  • Тернопольская область – 19 261 случай;
  • Харьковская область – 33 250 случаев;
  • Херсонская область – 3 236 случаев;
  • Хмельницкая область – 13 482 случая;
  • Черновицкая область – 19 728 случаев;
  • Черкасская область – 8 147 случаев;
  • Черниговская область – 7 971 случай.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк