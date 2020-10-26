+5 426 заболевших: В Украине фиксируют спад выявленных случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 426 новых случаев COVID-19, в том числе 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
«Были госпитализированы 736 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 73 летальных случая. При этом выздоровели 1 029 пациентов», – добавил Степанов.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлено в Харьковской (478), Одесской (348), Хмельницкой (471), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновецкой (323) областях.
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 26 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 348 924 подтвержденных случая COVID-19, из них:
- 142 537 пациентов – выздоровели;
- 6 464 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 9 401 случай;
- Волынская область – 12 403 случая;
- Днепропетровская область – 13 144 случая;
- Донецкая область – 8 701 случай (по данным ОГА – 8 703);
- Житомирская область – 12 533 случая;
- Закарпатская область – 13 144 случая;
- Запорожская область – 8 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 18 590 случаев;
- Кировоградская область – 2 114 случаев;
- Киев – 34 362 случая;
- Киевская область – 14 845 случаев;
- Львовская область – 27 608 случаев;
- Луганская область – 3 233 случая;
- Николаевская область – 7 069 случаев;
- Одесская область – 22 179 случаев;
- Полтавская область – 8 056 случаев;
- Ровенская область – 17 730 случаев;
- Сумская область – 10 605 случаев;
- Тернопольская область – 19 261 случай;
- Харьковская область – 33 250 случаев;
- Херсонская область – 3 236 случаев;
- Хмельницкая область – 13 482 случая;
- Черновицкая область – 19 728 случаев;
- Черкасская область – 8 147 случаев;
- Черниговская область – 7 971 случай.