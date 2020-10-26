+5 426 заболевших: В Украине фиксируют спад выявленных случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлены 5 426 новых случаев COVID-19, в том числе 188 детей и 182 медработника. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Были госпитализированы 736 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 73 летальных случая. При этом выздоровели 1 029 пациентов», – добавил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлено в Харьковской (478), Одесской (348), Хмельницкой (471), Житомирской (345), Львовской (335) и Черновецкой (323) областях.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 26 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 348 924 подтвержденных случая COVID-19, из них:

142 537 пациентов – выздоровели;

6 464 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: