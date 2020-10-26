В Донецке показали цены на продукты в супермаркете «Молоко» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил показал цены на продукты в магазине «Молоко».
Так, в «Молоке» продают овощи, фрукты, цитрусовые (цена за 1 кг):
- бананы – 65 руб. (25 грн по местному курсу на 26.10.2020);
- яблоки – 62-72 руб. (24-28 грн);
- мандарины – 58 руб. (22 грн);
- лимоны – 85 руб. (33 грн);
- памело – 315 руб. (121 грн);
- хурма – от 92 руб. (35 грн);
- картофель – 28 руб. (11 грн);
- свекла – 21 руб. (8 грн);
- помидоры – 66 руб. (25 грн);
- цветная капуста – 39 руб. (15 грн).
Также в продаже – молочные продукты:
- кефир (1 л) – 60 руб. (23 грн);
- йогурт в пленке (0,5 л) – от 37 руб. (14 грн);
- сметана (0,5 л) в пленке – от 70 руб. (27 грн);
- молоко (1 л) – от 62 руб. (24 грн);
- масло сливочное (200 г) жирностью 72,5% – 123 руб. (47 грн);
- масло сливочное (200 г) жирностью 82,5% – 174 руб. (67 грн).
Баночку сгущенки можно купить минимум за 37 руб. (14 грн).
Самое дешевое подсолнечное масло – 104 руб. (40 грн) за 1-литровую бутылку. Хлеб: черный кирпичик – 22 руб. (8 грн), белый порезанный – 27 руб. (10 грн). Есть также сыры, колбасы, большой выбор консервов. Самый дешевый горошек в банке стоит 49 руб. (19 грн), самый дорогой – 79 руб. (30 грн).