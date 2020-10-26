Как в Европе: В Украине кинотеатрам разрешили работать в «красной» зоне карантина

Как и во многих странах Европы – теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в «красной» зоне карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП).

Соответствующее решение принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе МКИП и представителей сетей кинотеатров.

«Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно – маски, кондиционирование, рассадка по креслам – 50% зала», – отмечают в Минкульте.

Сейчас МКИП изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в красных зонах – в первую очередь, театров и музеев.

«Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина», – добавили в министерстве.

Напомним, с 26 октября вся территория Луганской области, подконтрольная украинскому правительству, отнесена к «красной» зоне, а почти вся подконтрольная Донетчина – к «оранжевой» зоне карантина.