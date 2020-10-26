Сводка из зоны ООС за 25 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Стрельба велась в окрестностях села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Кроме того, военные Киева подняли в воздух беспилотный летательный аппарат в районе поселка Зайцево на северной окраине Горловки».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.