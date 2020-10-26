На Донетчине подготовили 17 квартир для переселенцев и участников АТО/ООС (Видео)

В 17 квартирах коммунальной собственности в Краматорске и Константиновке сделан капитальный ремонт. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

По словам губернатора, на ремонт 17-ти квартир (из которых 10 – в Краматорске и 7 – в Константиновке) из областного бюджета направили 6,4 млн грн. Теперь они готовы к заселению.

«В этих квартирах будут жить ветераны российско-украинской войны и внутренне перемещенные лица – их определят органы местного самоуправления в соответствии с имеющимися очередями», – сообщил Кириленко.