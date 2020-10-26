Пневмония, коронавирус, летальные исходы: Что сообщают «минздравы» «Л-ДНР»

В «ДНР» за сутки не зафиксированы смерти пациентов с COVID-19, в «ЛНР» – три летальных случая. Об этом сегодня, 26 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«25 октября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 26 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 943:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 883 пациента,

выздоровели – 2 612 человек,

летальных случаев – 448.

Также за сутки выявлены 163 случая пневмоний, госпитализированы с пневмониями – 40 пациентов. Всего на лечении находятся 2 227 пациентов с пневмониями, из них 448 – на кислородной поддержке (+29 за сутки).

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 71 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.