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На Донетчине явка на местных выборах составила 31,67%, – ДонОГА

26.10.20 10:57
Выборы в Мариуполе
Выборы в Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

В Донецкой области явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 31,67%. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные отдела взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, все 40 ТВК в Донецкой области предоставили сведения о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явку избирателей) на местных выборах 25 октября 2020 года на момент окончания голосования.

«Количество избирателей в уточненных списках составило 1 137 379 человек, количество избирателей, получивших бюллетени – 360 177», – говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области явка избирателей на выборах 25 октября составила 37,2%. Таковы данные по окончанию процесса голосования на 20:00. В голосовании приняли участие 92 415 из 248 174 избирателей.

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