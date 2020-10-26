RU
Все новости

В Константиновке «Оппозиционный блок», «Слуга Народа» и «Наш край» создали коалицию в горсовете

26.10.20 10:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Партии «Оппозиционный блок», «Слуга Народа», «Наш край» получили наибольшую поддержку избирателей на выборах в Константиновский городской совет, передает «Знамя индустрии».

Эти политические силы, которые составляют большинство в горсовете, создали коалицию «Константиновка – наш дом».

По информации издания, на утро 26 октября в Константиновке обработано 100% протоколов. Результаты распределились следующим образом: «Оппозиционный блок» занимает 31,7% депутатского состава горсовета, «Слуга Народа» получает 12,8%, и «Наш край» добился результата 6,4%.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк