В Константиновке «Оппозиционный блок», «Слуга Народа» и «Наш край» создали коалицию в горсовете

Партии «Оппозиционный блок», «Слуга Народа», «Наш край» получили наибольшую поддержку избирателей на выборах в Константиновский городской совет, передает «Знамя индустрии».

Эти политические силы, которые составляют большинство в горсовете, создали коалицию «Константиновка – наш дом».

По информации издания, на утро 26 октября в Константиновке обработано 100% протоколов. Результаты распределились следующим образом: «Оппозиционный блок» занимает 31,7% депутатского состава горсовета, «Слуга Народа» получает 12,8%, и «Наш край» добился результата 6,4%.