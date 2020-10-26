Информационные стенды выгорели: Как сегодня выглядит «Донбасс Арена» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал у стадиона «Донбасс Арена». Как окрестности стадиона выглядят сегодня, он показал в соцсети.

Напротив бывших касс – много припаркованных машин. По словам дончанина, в основном это авто сотрудников «Центавр Плаза» – бизнес-центра напротив стадиона.

Дончанин прошел к аллее, на которой установлены бюсты первого «главы ДНР» Александра Захарченко, руководителя НВФ «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») (был взорван 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке), руководителя НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (погиб 17 мая 2018 года в районе Авдеевской промзоны), а также умершего певца Иосифа Кобзона, а также командира НВФ – батальона «Спарта» Арсена Павлова (был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года).

Также он продемонстрировал монумент «Памяти павших», монумент «Освободителям Донбасса», скульптурную композицию в честь павших в Афганистане военных.

Еще один памятник, посвященный погибшим в ходе военного конфликта детям, окружен розами.

Информационные стенды вокруг стадиона выгорели от длительного пребывания на солнце, но текст еще можно прочесть.

«Такая махина стоит… Горит очень редко: подсветку синим включают очень редко… Вообще, бесполезный на данный момент для города объект, который требует немалых вложений. Это вечная постоянная работа: за газоном следить, за окружающей территорией следить, внутри где-то что-то подмажь, подкрась, отремонтируй, закрути, закажи новое. Бабок сюда надо немерено», – отметил дончанин.