Медики Першотравенска получили три аппарата ИВЛ экспертного класса от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

В Першотравенске (Днепропетровская обл.) Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК 22 октября передали медикам городской больницы три аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен. Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам 320 тысяч экспресс-тестов и свыше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также Фондом закуплено 204 аппарата искусственной вентиляции легких, более 150 уже переданы врачам в 12 регионах Украины», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Советник по региональной политике ДТЭК Энерго Юрий Острянин рассказал, что помощь Першотравенской городской больнице оказывается регулярно, начиная с 2009 года.

«Мы отремонтировали и оснастили медоборудованием операционный блок, травматологическое и терапевтическое отделения, палаты для ветеранов, отремонтировали лифт, завершили ремонт и полное оснащение оборудованием и мебелью амбулатории №3 и №7, запустили проект «Телемедицина». Весной совместно с Фондом Рината Ахметова передали экспресс-тесты. Сегодня дарим врачам три аппарата искусственной вентиляции легких. Это реанимационное оборудование в числе самых современных в мире», – сказал Юрий Острянин.

Главный врач Першотравенской городской больницы Тамара Турчак поблагодарила Фонд Рината Ахметова и ДТЭК за помощь и отметила, что социально ответственный бизнес приносит много пользы обществу.

По словам городского головы Перштравенска Оксаны Винницкой, оборудование, подаренное медикам, придаст им уверенности в это нелегкое время.

Представитель ДТЭК Юрий Острянин отметил, что Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели уже две онлайн-конференции для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это были многочасовые вебинары, во время которых ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ. В обучении приняло участие около 2000 медиков со всей Украины, в том числе заведующая отделением интенсивной терапии Першотравенской больницы Ирина Чащина. По этому поводу ей был вручен сертификат о прохождении онлайн-обучения.

В пресс-службе Фонда напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.