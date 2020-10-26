Вот этого я и боюсь: В Донецке «скорую» приходится ждать часами

В неподконтрольном украинским властям Донецке «скорой» приходится ждать часами. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Все в Донецке так долго ждут "скорые"? Папа уже 3 часа ждет. И это при том, что он находится в больнице и сам врач из санпропускника вызывал "скорую"», – пишет дончанка в местном паблике.

Иные жители города также сообщают, что помощи приходилось ждать несколько часов:

Андрей: «Соседи ждали с 22:40 до утра. Не дождались – женщина умерла, высокое давление! Вот и вся "скорая"! Одно слово. Ах да, после звонка ответили, что "скорая" не приедет. Но, типа, могут подождать, вдруг экипаж освободится! Как-то так»;

Рита: «Я 16 часов ждала "скорую". Простите, но это капец!»;

«Walter»: «При критическом состоянии мы "скорую" ждали 5 часов».

Ряд жителей Донецка высказались в защиту врачей:

Василий: «Поставьте себя на место врачей, умники, они разрываются»;

Виктория: «Бабушке мужа вызывали, приехали через 4 с лишним часа. Врач сказал, что на город осталось 19 бригад! На почти миллионник! Вот и причина, почему они так долго едут. Не их это вина».

В паблике отмечают, что если не приезжает «скорая», необходимо действовать самим: к примеру, ехать в больницу на такси или оказывать себе помощь самому.

«Мозги включите, бригад не хватает катастрофически. Их и раньше-то не хватало, а тем более сейчас, когда часть врачей заболели! Не хотите умирать – шерстите информацию и берите дело в свои руки, а не нойте. По теперешним временам нужно учиться оказывать самому себе помощь, хотя бы, пока ждешь приезда медиков», – пишет Дарья.

«40 минут если нет скорой, еще раз звоним, получаем четкий ответ и не ждем, а едем сами. На чем угодно, такси, на своей, на соседской, как угодно. Многие не дождались и скорую поменяли на погребальную. Решительнее в таких случаях!», – пишет Юлия.

Однако, сообщают те, кто попадал в подобные ситуации, это не всегда лучший выход:

Ирочка: «А куда "едем"? Больницы переполнены, где вас возьмут?… Врачи со скорых сами часами ждут свободное место в больнице»;

Светлана: «Ситуация: вы привезли, а вам отказ. Ехать туда – не знаю куда»;

Света: «Если примет санпропускник и не закрыт из-за ковида»;

Лилия: «А если плохо стало в комендантский час?»;

Татьяна: «Во всех поликлиниках стены обклеены плакатами "Не занимайтесь самолечением!". Инфаркт, инсульт, острый аппендицит – какая может быть самопомощь?! Самопомощь может быть при температуре и давлении, и то не всегда»;

Александра: «Мне вот интересно...А если у беременной схватки ночью? Скорую тоже ждать до утра? Или роды дома принимать?!»;

Катюша: «Вот этого я и боюсь, скоро рожать, со всеми детьми схватки начинались ночью»;

Оксана: «Все, конечно, умные и грамотные давать советы, типа суетитесь, включайте мозги, учитесь оказывать помощь самостоятельно, везите сами в больницу и т.д. Но, поверьте, ситуации и состояние здоровья бывают разные, как и бригады скорой помощи. Я, конечно, всегда отношусь с пониманием, врачей не хватает, как и машин скорой помощи, да и диспетчер тоже на нервах. Я вот только 22 октября похоронила маму, к которой "скорая" приехала более чем через час, но до, в ожидании врачей, я также не бездействовала, уж поверьте! Отправить ее на такси также не было возможности, так как она идти даже не могла».

«Такое ощущение, что такие ситуации создают искусственно! Чтоб быстрее вымерли! Естественный отбор: останутся кто покрепче и поздоровее! Просто ужас… Так может нужно что-то делать, чтобы бригад хватало? Зарплаты поднять, например. Даже если люди возьмут такси и повезут сами, где гарантия, что их примут и не придется еще в 2,3,4 больницы ехать. За это время может произойти худшее, но вы не нойте», – возмущаются люди.