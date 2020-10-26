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Стало известно, кто выходит во второй тур выборов мэра в Славянске

26.10.20 11:59
Славянск
Славянск / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске действующий городской голова Вадим Лях остается лидером в голосовании за должность главы Славянской ОТГ. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола*, проведенного аналитическим бюро «Система».

По данным опроса, Вадим Лях набирает 34,8%; Неля Штепа – 23,1% поддержки. Эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре.

Результаты остальных кандидатов:

  • Павел Придворов – 20,7%;
  • Ольга Алтунина – 17,6%
  • Андрей Секлецов – 2,6%
  • Евгений Недосека – 1,2%.

Согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят 6 партий:

  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 25,2%;
  • «Партия мира и развития» – 22,7%;
  • «Оппозиционный блок» – 18,4%;
  • «Слуга Народа» – 17,1%;
  • «Наш край» – 7,2%
  • «Европейская солидарность» – 5,8%.

*В рамках экзит-пола были опрошены 2 053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

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