Стало известно, кто выходит во второй тур выборов мэра в Славянске

В Славянске действующий городской голова Вадим Лях остается лидером в голосовании за должность главы Славянской ОТГ. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола*, проведенного аналитическим бюро «Система».

По данным опроса, Вадим Лях набирает 34,8%; Неля Штепа – 23,1% поддержки. Эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре.

Результаты остальных кандидатов:

Павел Придворов – 20,7%;

Ольга Алтунина – 17,6%

Андрей Секлецов – 2,6%

Евгений Недосека – 1,2%.

Согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят 6 партий:

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 25,2%;

«Партия мира и развития» – 22,7%;

«Оппозиционный блок» – 18,4%;

«Слуга Народа» – 17,1%;

«Наш край» – 7,2%

«Европейская солидарность» – 5,8%.

*В рамках экзит-пола были опрошены 2 053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.