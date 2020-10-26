Стало известно, кто выходит во второй тур выборов мэра в Славянске

В Славянске действующий городской голова Вадим Лях остается лидером в голосовании за должность главы Славянской ОТГ. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола*, проведенного аналитическим бюро «Система».
По данным опроса, Вадим Лях набирает 34,8%; Неля Штепа – 23,1% поддержки. Эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре.
Результаты остальных кандидатов:
- Павел Придворов – 20,7%;
- Ольга Алтунина – 17,6%
- Андрей Секлецов – 2,6%
- Евгений Недосека – 1,2%.
Согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят 6 партий:
- «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 25,2%;
- «Партия мира и развития» – 22,7%;
- «Оппозиционный блок» – 18,4%;
- «Слуга Народа» – 17,1%;
- «Наш край» – 7,2%
- «Европейская солидарность» – 5,8%.
*В рамках экзит-пола были опрошены 2 053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.