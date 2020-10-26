Явка на выборах на Донетчине стала самой низкой по Украине, – ЦИК

Явка избирателей в Донецкой области на местных выборах 25 октября стала самой низкой среди всех регионов Украины. Об этом сообщил председатель ЦИК Олег Диденко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в целом по стране предварительные данные по явке показывают около 37%.

«Для сравнения: во время предыдущих местных выборов в 2015 году явка была примерно на 10% больше, чем сейчас (и составляла тогда 46,6%). Такая активность была ожидаемой и закономерной из-за пандемии», – отметил Диденко.

По его словам, активнее всего избиратели голосовали на западной Украине.

«Самый высокий результат – это в Тернопольской области – 46,77%, по предварительным данным. Самый низкий – в Донецкой области – 31,67%», – сообщил глава ЦИК.

Напомним, в Луганской области явка избирателей на выборах 25 октября составила 37,2%. В голосовании приняли участие 92 415 из 248 174 избирателей.