«Техника в доме скучает за Украиной»: В Донецке обсуждают перевод часов

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка обсуждают разницу во времени между подконтрольной и неподконтрольной территорией. У дончан телефоны и компьютеры автоматически перевели стрелки на час назад, как и у людей на подконтрольной территории.

«Вся техника в доме скучает за Украиной... Все перевели часы... Даже без разрешения...Просто перевели и все... Грустно перевожу взад», – пишет дончанка в соцсети.

О том, что у «ДНР» и подконтрольной территории теперь разница во времени, грустят и иные пользователи соцсетей: «Я пока в оккупации жил, упорно оставлял украинское время на телефоне и личном компьютере…Я уже 6 лет оставляю… Мы с вами тоже грустим, но знаем, что все равно будем вместе – так вашей технике и передайте… На работе 3-зонный электросчетчик тоже всегда переводил время… Я тоже всегда переводил… Де юре Донецк – Украина, вот только де факто, к сожалению, – опа… Это потрясающе грустное сообщение… Особенно тоскливо в новогоднюю ночь… Аналогично».

Есть и другое мнение. «Да какие глупости! Вы знаете, что биоритм человека нарушается, зачем это вообще делать… Мы как Россия… Слава Богу, что у нас не переводят», – пишут противники перевода стрелок.

Также некоторые люди пишут, что опоздали из-за того, что техника перевела часы, как положено: «То-то с утра подумал, что redmy с ума сошел. На нем 8:10, а на кухонных кварцевых 9:10. А оно вон че… Блин, сегодня парикмахерскую опоздала, это жесть… Я так 2 года назад, подходя в 22:03 к дому, за комендантский час загремел. Так что не влетите из-за телефона».

Напомним, с 25 октября «Л-ДНР» живут на час вперед от свободной территории Украины.