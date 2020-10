Футболисты «Шахтера» провели тренировку с детьми-переселенцами (Фото)

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь приняли участие в тренировке проекта Welcome through Football для детей-переселенцев из Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Тренировка, в которой участвовали 30 ребят, прошла 25 октября.

«Это прекрасный шаг со стороны клуба, так как очень много детей приехало из Донецка. Главное, чтобы они верили в себя и свои силы», – прокомментировал дончанин Анатолий Трубин.

По словам директора Shakhtar Social Инны Хмызовой, занятия в рамках Welcome through Football проходят два раза в неделю.

«С ребятами работают квалифицированные тренеры из Shakhtar Social. Именно этот проект очень много значит для нас, ведь его участники – дети-переселенцы. Большинство работников клуба – переселенцы, и нам важно делать такие тренировки для детей земляков. Но проект не только о футболе, – здесь проводятся и мотивационные встречи с игроками "Шахтера". Кроме того, в рамках инициативы будет дополнительное обучение по профориентации, чтобы ребятам было легче определиться с профессией, а также и другие активности», – рассказала Инна Хмызова.

«Тренировка длится два часа, но здесь большой упор делается на разминку. Она очень важна, так как все части тела нужно хорошо размять. Интересно было, когда пришли футболисты и раздавали подарки. Хотелось расспросить их об игре с "Реалом"», – поделился впечатлениями участник тренировки Александр Бубнов (Донецк).

Игроки «Шахтера» вручили детям футболки, сфотографировались и раздали автографы.

Как отметили в пресс-службе ФК «Шахтер», целью проекта Welcome through Football является обмен опытом и разработка методологии социальной интеграции на основе футбола, он реализуется при поддержке European Football for Development Network (EFDN) и UEFA Foundation for Children. В проекте участвуют еще шесть европейских футбольных клубов – «Бенфика» (Португалия), «Вердер» (Германия), «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед» (оба – Англия), «Эммен» (Нидерланды) и «Аполлон» (Лимасол, Кипр).