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В «ДНР» будут тренироваться разворачивать мобильный COVID-госпиталь

26.10.20 13:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» 28-29 октября проведут тренировку по развертыванию мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил «глава МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий, передают местные интернет-ресурсы.

«В соответствии с решением главы ДНР, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории республики подразделениями МЧС ДНР в период с 28 по 29 октября спланировано проведение комплексной тренировки по развертыванию мобильного госпиталя для госпитализации населения, зараженного инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией», – заявил Кострубицкий.

По его словам, ранее подобные учения проводились в апреле.

Кострубицкий уверяет, что «данные мероприятия являются необходимым элементом системы обучения личного состава, которые способствуют выработке слаженных действий подразделений спасателей и медработников в различных условиях».

Напомним, по состоянию на 10:00 26 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 943, в том числе: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 883 пациента, выздоровели – 2 612 человек, летальных случаев – 448.

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