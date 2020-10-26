Почти готов: В Донецке строят автобота (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке строят автобота, композиция уже почти готова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Автобот недалеко от Маяка, в районе "Солнышка", почти готов», – рассказывают дончане.

Объект – достаточно больших размеров. Одни только ноги робота – в человеческий рост.

С какой целью создается композиция, неизвестно. «Из оборудования остановленных заводов делают?... Новое оружие разработки ДНР… Прикольно. Главное, чтобы собрано на совесть было и не рухнуло все это», – комментируют местные жители в соцсетях.