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В Украине нет полной статистики по выздоровевшим от COVID-19, – Минздрав

26.10.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства достоверной статистики по числу людей, которые выздоровели от коронавируса. Об этом сегодня, 26 октября, шла речь на селекторном совещании у главы государства, передает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции. При этом Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, и отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Также обсуждался вопрос о том, что правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные места кислородом на 80% в ближайшее время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%. Он отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 млн грн.

«Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены», – сказал глава правительства.

По его словам, сейчас к кислороду подключено более 16 тыс. коек – на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно быстрее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

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