В Украине нет полной статистики по выздоровевшим от COVID-19, – Минздрав

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства достоверной статистики по числу людей, которые выздоровели от коронавируса. Об этом сегодня, 26 октября, шла речь на селекторном совещании у главы государства, передает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции. При этом Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, и отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Также обсуждался вопрос о том, что правительство дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные места кислородом на 80% в ближайшее время.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%. Он отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 млн грн.

«Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены», – сказал глава правительства.

По его словам, сейчас к кислороду подключено более 16 тыс. коек – на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно быстрее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.