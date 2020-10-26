Въехал в дерево: На Донетчине разбилась машина с четырьмя подростками

Сегодня, 26 октября, на автодороге Мирноград-Покровск (Донецкая обл.) произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Сообщение о ДТП с пострадавшими утром поступило в полицию Мирнограда.

«Предварительно установлено, что 17-летний водитель авто Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в дерево на обочине дороги. В результате аварии водитель и три пассажира транспорта 18 и 16 лет получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Водителя пришлось извлекать из автомобиля с помощью спасателей.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

По данному факту полицией возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Продолжается досудебное расследование.