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На Донетчине заполнены около 90% мест в стационарах для больных COVID-19

26.10.20 14:47
Александр Педенко
Александр Педенко / Фото: facebook.com

Заполненность мест для больных с COVID-19 в Донецкой области составляет около 90%. Об этом сегодня, 26 октября, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что это данные по состоянию на минувшие сутки, сегодняшней информации еще нет.

«Если человек, который находится в ковидном стационаре, а на сегодня уже 28 больниц включены в перечень таких учреждений, получил негативный результат, – то его как можно скорее, если состояние здоровья позволяет, переводят в другую больницу для завершения лечения», – пояснил Педенко.

Представитель облздрава добавил, что из 28 больниц 15 учреждений уже имеют подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, по состоянию на 26 октября с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 8 703 случая COVID-19, из них: выздоровели – 3 316 человек (38%1 их всех заболевших); на лечении – 5 296 пациентов (60,9%); летальных случаев – 91 (1%).

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