Обходил КПВВ: На Луганщине взяли под стражу наводчика «ЛНР»

На Луганщине взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования, которого выявили накануне при пересечении линии разграничения вне пунктов пропуска в Новоайдарском районе. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, в конце 2014 года 17-летний житель Луганской области вступил в ряды одного из нерегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, и принимал участие в вооруженном сопротивлении силам и средствам ООС на линии соприкосновения в районе населенного пункта Славяносербского района, выполняя роль оператора-наводчика БПМ и связиста, способствуя таким образом деятельности оккупационной администрации РФ», – говорится в сообщении.

В 2015 году в рамках уголовного производства ему было сообщено о подозрении и он был объявлен в розыск.

«23 октября 2020 года Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию преступления и дал показания об участии других участников вооруженных формирований оккупационной власти», – добавили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.