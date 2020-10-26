После закрытия КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР» стали выезжать через Россию, – соцсети

После того, как в связи с распространением коронавируса украинская сторона временно закрыла контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», в «ЛНР» сразу появились перевозчики через Россию. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

При этом очевидцы сообщают, что украинская сторона начала пропускать через официально закрытый КПВВ «Станица Луганская» людей, направляющихся в «ЛНР», только по документам с пропиской на неподконтрольной территории, без каких-либо разрешений или предварительных списков. Со стороны «ЛНР» на подконтрольную территорию по-прежнему не пропускают, проход закрыт.

Пользуясь ситуацией, предприимчивые перевозчики наладили схему проезда на подконтрольную украинской власти территорию через РФ – в «ЛНР» появились объявления о таких услугах.

«Очевидно, шустрые деятели в ЛНР воспользовались примером коллег из ДНР, которые уже давно зарабатывают огромные средства на перевозках людей на Украину через территорию России и обратно. Интересно, кто именно курирует вновь созданную очень прибыльную схему? В ДНР очевидным "куратором" перевозок на Украину через Россию является министерство транспорта. Для работы схемы были придуманы "временные разрешения" на пассажирские перевозки. Министерство доходов и сборов ДНР обеспечило на всех пунктах пропуска в Россию отдельную, выделенную полосу для этих перевозчиков, таможня и украинская сторона также имеют свои "кусочки" от этого толстого пирога», – пишет один из местных Telegram-каналов.

Несмотря на очевидную коррумпированность и нелегальность схемы, луганчане констатируют, что люди все равно будут ездить. «Ездить будут, нужны лекарства, контакты с близкими никто не отменял, нужны соцвыплаты и пенсии», – отмечают в паблике.