В Луганской области два человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 64 новых случая COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, в Лисичанске умерли 63-летняя женщина и 62-летний мужчина.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 14 человек;

Лисичанск – 19;

Попаснянский район – 11;

Сватовский – 5;

Станично-Луганский – 3;

Старобельский – 5;

Троицкий – 7.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 233 человек, из них:

выздоровели – 1 063 человека;

лечатся – 2 109 человек (264 – стационарно, 1 845 – амбулаторно).

умер – 61 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 55,5%», – отметили в Луганской облгосадминистрации.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 26 октября в Украине COVID-19 заболели 348 924 человека (142 537 пациентов выздоровели, 6 464 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 8 703 случая (выздоровели – 3 316 пациентов, летальных случаев – 91).

В «ДНР» – 5 943 случая коронавируса (выздоровели – 2 612 человек, летальных случаев – 448). В «ЛНР» сообщили только о летальных случаях, их 71.