В программе «Доступное жилье» переселенцев будут лишать очереди, – Комнатный

Вскоре будут внесены изменения в условия реализации государственной жилищной программы «Доступное жилье», которой пользуются внутренне перемещенные лица. Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Держмолодьжитло» реализует ряд жилищных программ, двумя из которых могут воспользоваться переселенцы – «Доступное жилье» (для квартир в новостроях, 50% стоимости квартиры оплачивает государство, 50% – переселенец) и «Ипотека под 3%» (квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры).

Комнатный отметил, что данные программы рассчитаны на разные категории переселенцев. «Эти программы по сути являются разными. Так, "Доступное жилье" предусматривает предоставление 50% субсидии на приобретение жилья, но и семья должна иметь свои 50% и должна оплатить их сразу. А ипотечная программа рассчитана на тех, кто не имеет сразу 50%, а может "наскрести" 6%, а на остальную часть взять кредит. Поэтому, на мой взгляд, это нормальные, сбалансированные между собой программы для переселенцев разной экономической активности», – пояснил он.

При этом переселенец имеет право подаваться сразу на две эти программы. «Единственное, что та программа, по которой первой подойдет очередь и которой он воспользуется – и будет основной. И со второй программы тогда человек будет исключен», – добавил глава «Держмолодьжитла».

Кроме проблемы с государственным финансированием данных программ, есть еще нюансы в их реализации. Так, переселенцы часто подают документы в программы, при этом не имея в наличие необходимых средств. Чаще всего это касается «Доступного жилья», когда нужно сразу иметь 50% стоимости квартиры. И когда подходит их очередь, они вынуждены отказываться. «И это очень плохо, потому что это задерживает использование средств и это задерживает других граждан в приобретении жилья», – сказал Комнатный.

Глава Фонда уточнил, что на сегодняшний день по программе «Доступное жилье» если подошла очередь человека, а денег нет, то он может отказаться от предложения. При этом он остается в очереди (в реестре) на той же позиции. «А вот по программе "Ипотека под 3%" правительство в этом году внесло поправки – если ты отказываешься, то из реестра тебя исключают, и тогда в очередь придется становиться заново. Я думаю, что по программе "Доступное жилье" будет такая же ситуация – мы подкорректируем программу – и если человек один раз отказывается, то ладно, один раз можно оставить. Но мы видим, что люди отказываются 3-й год подряд, а мы вынуждены вновь и вновь к ним возвращаться. И это задерживает нормальный темп реализации программы и вносит определенные дискриминационные моменты по отношению к тем, кто дальше находится в очереди. Поэтому мы будем исключать таких людей», – анонсировал Комнатный.

Напомним, ранее Комнатный сообщил, что в этом году не выделены средства на жилищные программы для переселенцев. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год. Однако Комнатный надеется, что Украине все-таки удастся получить 25,5 млн евро от Немецкого банка развития KfW , которые планируют направить на программу «Ипотека под 3%».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»