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В «ДНР» собираются перевести школьников на очное обучение

26.10.20 16:32
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» планируют возобновлять обучение в школах в очном режиме после осенних каникул. Об этом сообщил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.

«В общеобразовательных организациях ДНР решено продлить осенние каникулы еще на одну неделю, вторая четверть начнется 2 ноября. По прогнозам министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация на следующей неделе должна измениться в лучшую сторону, и мы надеемся на то, что обучение в школах начнется в очном режиме», – заявил Кушаков.

Он также добавил, что вузы, техникумы и колледжи продолжат находиться на дистанционном обучении «до особого распоряжения».

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