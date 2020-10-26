В «ДНР» собираются перевести школьников на очное обучение

В «ДНР» планируют возобновлять обучение в школах в очном режиме после осенних каникул. Об этом сообщил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.

«В общеобразовательных организациях ДНР решено продлить осенние каникулы еще на одну неделю, вторая четверть начнется 2 ноября. По прогнозам министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация на следующей неделе должна измениться в лучшую сторону, и мы надеемся на то, что обучение в школах начнется в очном режиме», – заявил Кушаков.

Он также добавил, что вузы, техникумы и колледжи продолжат находиться на дистанционном обучении «до особого распоряжения».