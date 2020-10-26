Жилье для ВПЛ: Донбасс – самый проблемный регион для программ «Держмолодьжитла»

По жилищным программам, которые реализует «Держмолодьжитло», в этом году квартиры в целом по стране приобрели около 40 семей переселенцев. Но есть серьезные проблемы с реализацией программ в Донецкой и Луганской областях. Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«За 9 месяцев 2020 года из 400 семей, с которыми мы заключили договоры, – 10% это именно семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получили жилье по нашим программам в этом году. Всего с 2018-го по 2020 год включительно почти 1 100 семей ВПЛ воспользовались нашими программами. И это с учетом того, что переселенцы не являются основной целевой категорией по программам, которые реализует "Держмолодьжитло"», – сообщил Комнатный.

Непосредственно Фонд для переселенцев реализует две программы – «Доступное жилье» (для квартир в новостроях, 50% стоимости квартиры оплачивает государство, 50% – переселенец) и «Ипотека под 3%» (квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры).

Но на Донбассе проблематично реализовывать программу для переселенцев «Доступное жилье», т. к. она предполагает приобретение квартир в новостроях. А в регионе рынок строительства жилья практически мертв.

«В Донецкой и Луганской областях, к сожалению, большая проблема непосредственно со строительством жилья. Новое жилье не строится. А то, что было построено недавно – дороже, чем жилье, которое продается на вторичном рынке недвижимости. Это связано с тем, что все строительные мощности региона остались на оккупированных территориях. И ближайшие города, откуда можно привезти строительные материалы, – это Харьков или Днепр», – пояснил Комнатный.

Тем не менее, в этом году по программе «Доступное жилье» кредиты смогли получить 2 семьи из Донбасса. «Буквально на позапрошлой неделе мы выдали очередной кредит по Луганской области. И сейчас по Донецкой области готовится к выдаче очередной кредит за счет денег уставного капитала "Держмолодьжитла"», – утонил глава Фонда.

В этой связи с отсутствием предложений по новостроям для переселенцев в Донецкой и Луганской областях больше подходит программа «Ипотека под 3%» – по ней квартиры можно приобретать на вторичном рынке недвижимости. Но есть ограничение – дом должен быть постройки не старше чем 25 лет. Комнатный пояснил, чем вызвано данное требование: «Потому что предоставляя кредит под 3% годовых на 20 лет, мы должны быть уверены, что через 20 лет (в случае, если заемщик перестанет платить за кредит) данное жилье будет ликвидным, чтобы обеспечить эту ипотеку».

Комнатный акцентировал, что взять кредит можно под жилье в любом населенном пункте Донбасса: «Но, конечно, люди выбирают города, где есть работа, инфраструктура. Поэтому это, в основном, Северодонецк, Мариуполь, Покровск и др.».

Кроме того, «Держмолодьжитло» реализует программы с муниципалитетами – компенсация процентных ставок по жилищным программам органов местного самоуправления. Лидером по этому сотрудничеству является Харьковская область. А Донбасс фактически не участвует в программе. «В Луганской области перестали финансировать программу кредитования для внутренне перемещенных граждан, а в Донецкой области даже еще не начали. И это мы на 6-м году войны», – подчеркнул Комнатный.

«Мы не говорим сегодня о бесплатной раздаче жилья для переселенцев, и мы понимаем, что этого никогда не будет. Однако реализация льготных программ, я считаю, это не просто право граждан, это обязанность власти – и в первую очередь местной», – резюмировал Сергей Комнатный.

Как сообщалось ранее, в этом году из госбюджета не выделены средства на жилищные программы для переселенцев. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год.

Кроме того, в Украину за 6 лет вооруженного конфликта еще ни разу не поступали средства от международных доноров на строительство именно постоянного жилья для ВПЛ. При этом иные страны, в которых также были вооруженные конфликты, для строительства такого жилья привлекли сотни миллионов долларов США: в Грузии – 300 млн долл., Босния и Герцеговина и Черногория – 290 млн долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»