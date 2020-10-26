Свободной экономической зоной Донбасс не восстановить, – экономист

На восстановление Донбасса понадобится свыше 9,5 млрд долларов, в среднем – 15% ВВП страны. Такое мнение высказала экономист Венского института экономических исследований Ольга Пиндюк в эфире «Громадського радіо».

«Мы оценивали ущерб от военных действий на Донбассе по нескольким параметрам. Два ключевых – потери капитала и человеческие потери. Вот потери именно капитала были примерно 9,5 млрд долларов», – отметила она.

Кроме потери капитала нужно очищать территорию от мин и иных взрывоопасных остатков войны. «Наземные мины – тоже то, что требует огромных средств, чтобы избавиться от этого уровня загрязнения. На момент нашего исследования Украина была третьей страной в мире по количеству этих наземных мин», – пояснила Пиндюк.

Кроме того, уже нанесен серьезный урон экологии региона, и если в это направление не вкладывать средства, могут начаться необратимые процессы. «На Донбассе многое происходит, проводились много различных исследований, исследователи бьют тревогу, и говорят, что те процессы, которые там происходят, могут нанести необратимый ущерб. Все знают о шахтах, которые затапливаются, они нуждаются в постоянной откачке воды. Если этого не происходит, все эти минеральные соли, тяжелые металлы могут попасть в почву и воды, и это может быть очень длительное загрязнение», – напомнила эксперт.

Пиндюк прокомментировала предложение власти о создании на Донбассе свободной экономической зоны, при которой за счет средств частных инвесторов планируют восстанавливать регион: «Все расходы на Донбассе, вряд ли будут покрываться частными инвесторами, то есть это должна быть техническая помощь, кредиты или бюджет. Я не вижу финансирования этих направления средствами частных инвестиций – это к теме о свободной экономической зоне».

Также нужно учесть, что экономика как Украины, так и иных стран (тех же частных иностранных инвесторов) серьезно подорвана пандемией коронавируса. «Мы будем говорить уже о постковидном мире. Очевидно, что Украина собственными средствами не сможет все профинансировать [по восстановлению Донбасса], потому что по нашим оценкам это примерно 15% ВВП минимум», – заключила экономист.