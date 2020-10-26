Украина готовит возвращение из плена «Л-ДНР» первых 10-ти украинцев, – Резников

Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами с «Л-ДНР» по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых 10-ти граждан, которые наиболее нуждаются в медицинской помощи. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Укринформ».

«На сегодня мы находимся в режиме переговоров. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ. И сегодня стоит вопрос об одной из возможных первых волн из 10 человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с определенными медицинскими показателями. Мы надеемся, что оккупационный режим, который работает под крышей Российской Федерации, все же завершит свои формальные вещи. Поэтому есть шанс, что мы дойдем до нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц», -– сказал Резников.

Он отказался называть фамилии упомянутых 10 человек и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно.

«К сожалению, [представители "Л-ДНР"] используют людей в качестве заложников для того, чтобы в переговорах максимально выторговать по другим позициям», – пояснил вице-премьер.

Резников также заверил, что обсуждение в сфере безопасности и гуманитарных аспектов в рамках Трехсторонней контактной группы происходят постоянно.

Напомним, крайний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина вернула из «Л-ДНР» 19 граждан.