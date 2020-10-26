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Обработано 74%: В «Слуге народа» показали первые результаты опроса от Зеленского

26.10.20 18:13
Опрос в Мариуполе
Опрос в Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

Из 5-ти вопросов от президента Владимира Зеленского среди украинцев наиболее спорный – создание свободной экономической зоне на Донбассе. Об этом свидетельствуют предварительные результаты опроса «5 вопросов от президента», которые сегодня, 26 октября, обнародованы на Facebook-странице партии «Слуга народа».

Представлены результаты всеукраинского опроса после обработки 74% анкет.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложили ответить на 5 вопросов. Волонтеры проводили опрос рядом с избирательными участками.

Как показали результаты экзит-пола, проводимого 25 октября, около трети избирателей не принимали участие в опросе «5 вопросов от президента».

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