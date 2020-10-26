Но точно – воскресенье: Дата второго тура выборов мэров не известна

Второй тур выборов мэров в крупных городах может произойти в разные даты, но в пределах трех недель с момента установления результата голосования, прошедшего 25 октября. Об этом сегодня, 26 октября, сообщила координатор Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает «Громадське радіо».

Она отметила, что экзит-полы демонстрируют, что в большинстве городов повторное голосование состоится.

«Единственное, что не понятно – в какие именно сроки. Так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение 3-х недель. Поэтому точной даты второго тура – повторного голосования – нет. Повторное голосование в разных регионах может происходить в разные даты: как 16 ноября, так и 22 ноября. Что мы знаем точно, что это будет воскресенье», – сказала Айвазовская.

Отметим, что в Донецкой области, согласно предварительным данным, второй тур по выборам городского головы среди крупных городов точно состоится в Краматорске и Славянске. В Мариуполе данные экзит-пола демонстрируют победу в первом туре действующего мэра Вадима Бойченко.

Как показали результаты эксит-пола, проводимого 25 октября, около трети избирателей не