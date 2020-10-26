Выборы в Славянске: Штепа – не мэр, но – депутат

По результатам выборов 25 октября в Славянске (Донецкая обл.) состоится второй тур голосования за городского голову. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно данным Славянской территориальной избирательной комиссии, лидером первого тура становятся:

Павел Придворов (партия «ОПЗЖ»), действующий депутат Славянского горсовета, глава правления ЧАО «Славянский машзавод» – 32% голосов;

Вадим Лях (партия «Оппозиционный блок»), действующий мэр Славянска – 31%.

«По состоянию на 16:00 мы можем говорить о том, что обработано 98% голосов избирателей – две участковые комиссии отправлены на пересчет голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов. После официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнет подготовку к проведению второго тура выборов», – сообщила председатель Славянской ТИК Надежда Петрова, передает «Карачун».

Отметим, что на выборах Славянского городского головы также баллотировалась одиозная Неля Штепа (мэр Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года), над которой продолжается суд за ее действия в период «русской весны» и захвата города.

Согласно параллельному подсчету голосов, который по Славянску проводила команда «Слуги народа», Штепа заняла 3-е место на выборах на должность городского головы – 4560 голосов (16,48%).

Однако Штепа проходит в Славянский городской совет в качестве депутата. Возглавляемое ей городское крыло «Партии мира и развития», по данным подсчета «Слуги народа», набирает 11,83%.

Напомним, что при этом результаты экзит-пола, выводили в первом туре Нелю Штепу на второе место по Славянску.