Жертвы выборов: В Мариуполе члены комиссии падали в обморок и получали инсульты

В Мариуполе за минувшие сутки 10-ти членам избирательных комиссий понадобилась помощь медиков. Трое были госпитализированы с участков в день выборов, 25 октября, передает «Сайт города Мариуполя».

Уже сегодня, 26 октября, при подсчете голосов стало плохо члену Приморской территориальной комиссии – она упала в обморок.

Резонансным оказался случай в микрорайоне Восточный. Вечером 25 октября стало плохо председателю комиссии, расположенной в школе №68. 50-летнюю женщину прямо с участка госпитализировали с подозрением на инсульт. По свидетельству очевидцев, она не выдержала волны возмущений, которая обрушилась на нее со стороны избирателей.

Именно на этом участке не состоялось голосование за мэра, т.к. накануне выборов вместо бракованных ошибочно погасили правильные бюллетени. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (Препятствование осуществлению избирательного права…, работе избирательной комиссии… совершенные по предварительному сговору группой лиц или членом избирательной комиссии).

Еще на одном участке, расположенном в школе №9, госпитализация потребовалась 30-летней женщине. У нее обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Также с нарушением сердечного ритма была госпитализирована секретарь и иной участковой избирательной комиссии.

Членов УИК госпитализировали не только с высоким давлением, но и с острым респираторным заболеванием. Так, с ОРВИ с участка в больницу забрали члена комиссии, расположенной в школе № 32.

Не обошлось и без криминала. У члена комиссии, расположенной в школе №15, сегодня ночью вскрыли машину. Из автомобиля, который она оставила рядом со зданием школы, украли магнитолу, документы.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе данные экзит-пола демонстрируют победу в первом туре действующего мэра Вадима Бойченко.