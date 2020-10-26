Фонд Рината Ахметова помог 6-летнему Стасу открыть для себя мир звуков

У 6-летнего Стаса Лукьященко из Харькова диагностировали тугоухость. Родился мальчик здоровым и даже успел произнести свои первые слова, но потом внезапно замолчал. Об истории мальчика рассказывает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Стас рос активным ребенком, он даже занимается в кружке циркового искусства. Но врачи установили, что ребенок слышит очень плохо, поэтому его речь не развивается. В этом году парень пошел в первый класс. Ситуация усугубилась.

«Чтобы хорошо учиться, Стасу нужно установить два слуховых аппарата. Так он сможет полностью получать информацию, общаться со сверстниками, слышать учителей», – говорит слухопротезист Виктория Смирнова.

Самостоятельно приобрести дорогостоящие слуховые аппараты семья Лукьященко не могла. За помощью обратились в Фонд Рината Ахметова. Так Стас стал участником проекта «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Недавно он снова открыл для себя мир звуков.

«Стасу предстоит много работать над речью, но мы справимся. Наша заветная мечта – наконец-то, поговорить с сыном. Помощь Фонда очень поможет в этом», – сказал Максим Лукьященко, отец ребенка.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» высокочувствительные слуховые аппараты и возможность не отставать от сверстников в развитии вместе со Стасом получили почти 190 детей.