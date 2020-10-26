Специализация – квартиры: Комнатный пояснил, почему через «Держмолодьжитла» переселенцы не покупают дома

Программы «Держмолодьжитла» рассчитаны не только на покупку квартир, но на приобретение и строительство частных домов. Однако по определенным причинам дома через данный госфонд покупают редко. Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«По нашим программам можно купить не только квартиру, но и дом. Единственное отличие – кредит на землю мы не предоставляем. То есть у семьи должны быть еще свои средства на приобретение земельного участка. А на приобретение непосредственно дома мы даем кредит. Точно так же можно взять кредит и на строительство частного дома, если в собственности семьи есть земельный участок», – пояснил Комнатный.

«В этом году совсем не было у нас желающих приобрести дом. А если взять все договоры, которые мы составили по всем программам, то по домам – это менее 1%», – дополнил он.

Такую ситуацию он объясняет тем, что параллельно с «Держмолодьжитлом» действует иная государственная организация – Фонд кредитования в селе. «И они более опекают данную категорию граждан и сельские застройки. Мы же больше работаем с квартирами», – заключил глава Фонда.

Напомним, что «Держмолодьжитло» – главный реализатор госпрограмм по обеспечению жильем экономически активных переселенцев. В рамках фонда ВПЛ могут воспользоваться программами «Доступное жилье» (для квартир в новостроях, 50% стоимости оплачивает государство, 50% – переселенец) и «Ипотека под 3%» (квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры).

Однако в этом году из госбюджета не выделены средства на данные жилищные программы. Деньги, которые первоначально были зарезервированы, забрали в Фонд по борьбе с COVID-19. Также не заложены деньги на программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%» в проекте госбюджета на 2021 год.

Кроме того, в Украину за 6 лет вооруженного конфликта еще ни разу не поступали средства от международных доноров на строительство именно постоянного жилья для ВПЛ. При этом иные сраны, в которых также были вооруженные конфликты, для строительства такого жилья привлекли сотни миллионов долларов США: в Грузии – 300 млн долл., Босния и Герцеговина и Черногория – 290 млн долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»