В Мариуполь прибыли «самоходные» троллейбусы (Фото)

В Мариуполь прибыли первые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Об этом сегодня, 26 октября, сообщается на Facebook-странице «Горэлектротранспорт Мариуполя».

Поступления машин начались вчера, 25 октября. Ночью был доставлен в город первый троллейбус, а вечером – еще два.

«Транспортировочный трал они покидали самостоятельно, с использованием автономного хода! Из существенных отличий: полностью остекленные двери, расположение кнопок на приборной панели водителя, задняя часть троллейбуса (не имеет стекол из-за размещения там аккумуляторных батарей)», – говорится в сообщении.

Сейчас троллейбусы проходят осмотр, настройку, оформляются необходимые документы. После этого электротранспорт пройдет обкатку.