С картами до 1 января: График работы передвижных отделений «Ощадбанка» на Донбассе

У линии разграничения в Донецкой и Луганской областях продолжают работать передвижные отделения «Ощадбанка». Очередной график выездов сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Уточняется, что мобильные отделения банка работают на базе автомобиля КрАЗ. В них осуществляется банковское обслуживание населения и все необходимые выплаты.
На этой неделе передвижное отделение будет работать с 26 октября. Графики согласованы с военно-гражданскими администрациями Луганской и Донецкой областей.
Луганское областное управление АО «Ощадбанк»
Населений пункт
Дата
Час роботи
м. Золоте, Попаснянський район
|
26.10.2020
з 9:00 до 15:00
село Трьохізбенка, Новоайдарський район
27.10.2020
з 9:00 до 15:00
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м. Золоте, Попаснянський район
28.10.2020
з 9:00 до 15:00
смт Нижнє, Попаснянський район
29.10.2020
з 9:00 до 15:00
м. Золоте, Попаснянський район
30.10.2020
з 9:00 до 15:00
Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»
Населений пункт
Дата
Час роботи
-
26.10.2020
з 09:30 до 15:00
м. Авдіївка, вул. Комунальна,1
27.10.2020
з 09:30 до 15:00
-
28.10.2020
з 09:30 до 15:00
-
29.10.2020
з 09:30 до 15:00
м. Авдіївка, вул. Соборна,28
30.10.2020
з 09:30 до 15:00
Как сообщалось ранее, действие карт «Ощадбанка» для переселенцев продлено до 1 января 2021 года. То есть, если срок действия карты закончился во время карантина, она не будет действовать до 1 января 2021 года.