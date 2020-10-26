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С картами до 1 января: График работы передвижных отделений «Ощадбанка» на Донбассе

26.10.20 20:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У линии разграничения в Донецкой и Луганской областях продолжают работать передвижные отделения «Ощадбанка». Очередной график выездов сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уточняется, что мобильные отделения банка работают на базе автомобиля КрАЗ. В них осуществляется банковское обслуживание населения и все необходимые выплаты.

На этой неделе передвижное отделение будет работать с 26 октября. Графики согласованы с военно-гражданскими администрациями Луганской и Донецкой областей.

Луганское областное управление АО «Ощадбанк»

Населений пункт

Дата

Час роботи

м. Золоте, Попаснянський район

26.10.2020

з 9:00 до 15:00

село Трьохізбенка, Новоайдарський район

27.10.2020

з 9:00 до 15:00

м. Золоте, Попаснянський район

28.10.2020

з 9:00 до 15:00

смт Нижнє, Попаснянський район

29.10.2020

з 9:00 до 15:00

м. Золоте, Попаснянський район

30.10.2020

з 9:00 до 15:00

Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»

Населений пункт

Дата

Час роботи

-

26.10.2020

з 09:30 до 15:00

м. Авдіївка, вул. Комунальна,1

27.10.2020

з 09:30 до 15:00

-

28.10.2020

з 09:30 до 15:00

-

29.10.2020

з 09:30 до 15:00

м. Авдіївка, вул. Соборна,28

30.10.2020

з 09:30 до 15:00

Как сообщалось ранее, действие карт «Ощадбанка» для переселенцев продлено до 1 января 2021 года. То есть, если срок действия карты закончился во время карантина, она не будет действовать до 1 января 2021 года.

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