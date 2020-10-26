С картами до 1 января: График работы передвижных отделений «Ощадбанка» на Донбассе

У линии разграничения в Донецкой и Луганской областях продолжают работать передвижные отделения «Ощадбанка». Очередной график выездов сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уточняется, что мобильные отделения банка работают на базе автомобиля КрАЗ. В них осуществляется банковское обслуживание населения и все необходимые выплаты.

На этой неделе передвижное отделение будет работать с 26 октября. Графики согласованы с военно-гражданскими администрациями Луганской и Донецкой областей.

Луганское областное управление АО «Ощадбанк»

Населений пункт Дата Час роботи м. Золоте, Попаснянський район 26.10.2020 з 9:00 до 15:00 село Трьохізбенка, Новоайдарський район 27.10.2020 з 9:00 до 15:00 м. Золоте, Попаснянський район 28.10.2020 з 9:00 до 15:00 смт Нижнє, Попаснянський район 29.10.2020 з 9:00 до 15:00 м. Золоте, Попаснянський район 30.10.2020 з 9:00 до 15:00

Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»

Населений пункт Дата Час роботи - 26.10.2020 з 09:30 до 15:00 м. Авдіївка, вул. Комунальна,1 27.10.2020 з 09:30 до 15:00 - 28.10.2020 з 09:30 до 15:00 - 29.10.2020 з 09:30 до 15:00 м. Авдіївка, вул. Соборна,28 30.10.2020 з 09:30 до 15:00

Как сообщалось ранее, действие карт «Ощадбанка» для переселенцев продлено до 1 января 2021 года. То есть, если срок действия карты закончился во время карантина, она не будет действовать до 1 января 2021 года.