Ждали с 1 января: Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации по уходу за членом семьи

Кабинет Министров Украины (КМУ) утвердил Порядок компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу за членом своей семьи на непрофессиональной основе. Об этом сообщают юристы Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Дело в том, что с 1 января 2020 граждане, которые ухаживали за членом своей семьи без оформления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе, не получали за это соответствующей компенсации. Т.к. механизм ее назначения, в соответствии с Законом Украины «О социальных услугах», до сих пор не был определен.

Теперь же утвержден Порядок представления и оформления документов, назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе (Постановление КМУ № 859 от 23.09.2020).

Действие данного Постановления применяется с 1 января 2020 для лиц, которые обратятся за назначением компенсации в течение 60 календарных дней со дня опубликования этого Постановления.

На компенсацию имеют право лицо, ухаживающее за членом своей семьи, которое совместно с ним живет, связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. Речь идет об уходе за:

лицом с инвалидностью I группы;

ребенком с инвалидностью;

лицом пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больным человеком, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и самообслуживанию;

ребенком, которому не установлена инвалидность, но который является больным тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем м др. (перечень указан в Постановлении КМУ).

Компенсация назначается и выплачивается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания лица, которому предоставляются социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно с момента обращения за ней, если в течение месяца со дня обращения поданы все необходимые документы.

Решения о назначении компенсации или об отказе в ее предоставлении принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения в течение 10 дней с даты подачи документов.

Физлицо, предоставляющее социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми оно ухаживает.