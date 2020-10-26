Обязательно для ВПЛ: В ПФУ напомнили плюсы электронного пенсионного удостоверения

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) по желанию может получить любой пенсионер, получающий пенсионные выплаты через «Ощадбанк». Но для переселенцев такая форма – обязательное условие. Об этом напоминает Управление Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецке Луганской области.

Пенсионное удостоверение в виде обычной пластиковой банковской карточки выдается с 2018 года.

Сейчас пенсионные удостоверения могут выдавать или в традиционной (бумажной) форме, либо в форме платежной карточки – на выбор пенсионера.

В ПФУ акцентировали, что пенсионные удостоверения, которые выдавались до этого времени продолжают действовать. Принудительно менять старые удостоверения на новые не планируется.

«Более того – сам пенсионер принимает решение, в какой форме ему лучше получить пенсионное удостоверение. Если человек желает полноценно использовать все электронные сервисы Пенсионного фонда или иных органов власти, иметь собственную цифровую подпись и иметь единый документ, с помощью которого можно и получить пенсию, и подтвердить статус пенсионера, то выбор, несомненно, за электронной платежной карточкой», – отметили в ПФУ Северодонецка.

Обязательным является получение электронного пенсионного удостоверения только внутренне перемещенным лицам (переселенцам), которые получают пенсии.

ЭПУ – это полноценная платежная карта «Ощадбанка». В ПФУ отмечают, что:

начисленные деньги можно получить без очередей круглосуточно в любом городе Украины в банкоматах любого банка или в отделениях «Ощадбанка»;

возможно снять со счета не всю пенсию, а только необходимую сумму;

даже не имея в кошельке «живых» денег, карточкой ЭПП через терминалы можно рассчитываться в магазинах, аптеках, автозаправках, других торговых сетях.

в отдельных случаях покупатель, пользуясь карточкой может получать скидки при расчетах в торговых сетях или аптеках;

клиент может дать банку распоряжение регулярно осуществлять платежи с пенсионного счета за коммунальные и другие услуги, а также делать регулярные переводы на любой другой счет.

Владелец карты может оплачивать счета за мобильный и городской телефоны, интернет, кабельное телевидение, за свет, воду, газ, вывоз мусора и другие коммунальные услуги с помощью платежной карточки непосредственно на сайте «Ощад-24», без комиссионных сборов. С помощью системы «WEB-банкинг» можно контролировать состояние своих счетов и управлять ими без посещения финансового учреждения.

«В ожидании пенсии, нет нужды ежедневно посещать отделение "Ощадбанка", почты или банкомата, чтобы проверить остаток на счету. Достаточно подключить услугу СМС-информирования, которая предоставляется банком, и сразу после начисления средств на пенсионную карточку на личный мобильный телефон клиента поступит соответствующее сообщение. Это позволяет получать пенсию вовремя и без лишних затрат времени», – прокомментировали в управлении ПФУ Северодонецка.

С помощью ЭПУ пенсионер также может полноценно пользоваться всеми государственными электронными сервисами, получать документы на веб-порталах органов власти.