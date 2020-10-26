На границе: Житель Покровска в шлепанцах хотел попасть в Россию

Житель Покровска (Донецкая обл.) пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что инцидент произошел вчера на границе в Харьковской области. «Пограничный наряд отдела "Дергачи" остановил нарушителя в районе населенного пункта Гран, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян», – рассказали пограничники.

Задержанный житель Покровска объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в Россию. При себе он имел лишь внутренний паспорт гражданина Украины.

«За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены соответствующие административные материалы, решение по которым будет принимать суд», – сообщила в Госпогранслужбе.

Напомним, с 1 марта 2020 года граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам, и только через официальные пункты пропуска.