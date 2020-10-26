Негосударственный пенсионный фонд: Сколько нужно откладывать на приличную старость (Видео)

Уже через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии украинцам. Об этом предостерегает премьер-министр Денис Шмыгаль. Главная причина – уменьшение трудоспособного населения, следовательно, и выплат в Пенсионный фонд. Поэтому советуют беспокоиться о пенсии смолоду.

Жительница Киева Алла Пустовит в свои 35 лет уже копит на пенсию. Каждые полгода откладывает по 5 тыс. грн. К такому решению она пришла насмотревшись, как трудно маме выжить на пенсию в 2000 грн.

Алла пользуется услугами негосударственного пенсионного фонда. «Раз в полгода мы откладываем по 5 тыс. грн. И так уже 4 года. То есть у меня там есть уже 20 тыс. грн. Мне там подсчитали, что к пенсии у меня там будет около 2 млн грн», – рассказывает женщина.

Чтобы выйти на пенсию с миллионом на счете, начинать откладывать нужно как минимум за 30 лет до выхода на пенсию. При этом украинцев, которые таким образом переживают о старости, – лишь 900 тыс. чел.

Экономисты и члены правительства советуют не оттягивать со сбережениями. Они тоже считают, что через 15 лет государство не сможет платить пенсии по нынешней солидарной системе. «Уменьшается количество граждан, которые могут оплачивать Единый социальный взнос. Сейчас предусматривается, что Пенсионный фонд должен наполняться за счет перечисленных налогов, которые осуществляются работающими людьми», – говорит экономист Олег Пензинн.

Те же, кто работают неофициально, могут рассчитывать при достижении 65 лет лишь на социальное пособие. «Если стажа нет, человек обращается в 65 лет без права на пенсию обращается в орган социальной защиты, который назначает ему помощь. Но размер помощи – очень низкий», – поясняет директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

Поэтому о пенсии советуют думать заранее. Однако государственной накопительной системы пока в Украине нет. Но деньги можно откладывать в негосударственные пенсионные фонды.

Если вам 27 лет, и в последующие годы откладывать в накопительный фонд по 500 грн в месяц, то на пенсию вы выйдите с 300 тыс. грн. А это будет где-то 1500 грн выплат в месяц дополнительно к пенсии. Но если откладывать по 1000 грн, то будет уже 667 тыс. грн, а ежемесячная пенсионная выплата – 3000 грн. А чтобы встретить старость с миллионом, нужно с 27 лет откладывать по 2 тыс. грн, тогда доплата к пенсии составит 6 500 тыс. грн.

Но есть опасения, что негосударственный фонд обанкротиться, а значит – все сбережения пропадут.

«Есть нормы, которые не позволяют становится банкротом негосударственный пенсионный фонд. Его основная задача – защитить деньги от инфляции. Если он сверх инфляции дает доход – это очень хорошо», – поясняет Юрий Бурков, директор компании, которая обслуживает 17 негосударственных пенсионных фонда.

Все деньги клиентов вкладывают в акции, облигации, недвижимость или драгоценные металлы. Это позволяет защитить вклады от инфляции. Но если произойдет резкая девальвация гривны к доллару, то деньги вкладчиков окажутся под угрозой. «В период, когда гривна падает, фонд получает убытки. Но когда она снова подорожала, денег у нас стало больше», – говорит Бурков.

Сейчас в Украине действует 56 негосударственных накопительных пенсионных фондов. Вкладывать деньги лучше в тот, где много клиентов и активы составляют более 10 млн грн, а само учреждение работает на рынке свыше 7 лет.

Как сообщалось ранее, сейчас Пенсионный фонд Украины за счет поступлений ЕСВ по факту может обеспечить выплату средней пенсии в 1 850 грн. При этом размер средней пенсии в Украине составляет 3 400 грн. Поэтому недостающее средства дотируются из госбюджета.

В 2021 году в стране хотят ввести обязательную накопительную пенсионную систему, при которой помимо ЕСВ (22% от зарплаты) будут дополнительно высчитываться 2% из зарплаты работника, плюс 2% будет оплачивать работодатель. Однако эксперты сомневаются в эффективности такой системы, акцентируя, что в госфондах деньги разворуют, а недостающие в ПФУ средства можно уже сейчас покрыть за чет борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»