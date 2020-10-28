«Почта России» не знает, что такое «ДНР», – соцсети (Фото)

«Почта России» не знает, что такое «ДНР». Такой вывод сделали жители неподконтрольного украинским властям Донецка в местном паблике в соцсети.

В подтверждение приводится ситуация с посылкой-путешественницей, которая была отправлена из России в «ДНР» для участников незаконных вооруженных формирований. Посылка вернулась отправителю с пометкой «Вручение невозможно».

«Отправителями являются люди, поддерживающие военнослужащих – очевидно, что в посылке гуманитарная помощь бойцам армии ДНР. Она не нашла своего адресата, так как оказалась в Киеве, по причине того, что указанный адрес находится в "зоне АТО". Адрес на коробке был указан был прямой, со словом ДНР, а не Донецкая область Украины. Уехала в Киев, вернулась с такой пометкой», – рассказывают в паблике.

В сообществе возмущены тем, что «в РФ до сих пор считают, что республик не существует, а на Донбассе – АТО, а не война».

Напомним, житель неподконтрольного украинским властям Донецка подробно рассказал, как происходит доставка посылок из РФ в Донецк. Также в «ДНР» можно получить посылки из Китая.