В три раза дороже, чем в РФ: В Донецке обсуждают цены на антибиотики (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке, помимо нехватки антибиотиков в аптеках и перепродажи лекарств по объявлениям, есть еще одна проблема – завышение цен.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, левофлоксацин (раствор во флаконе 50 мл) в аптеке «Ольвия» на б. Шахтостроителей 26 октября был куплен за 475 руб. (183 грн по местному курсу на 27.10.2020). В то же время, приводят пример дончане, в российских аптеках цена на лекарство того же объема и производителя – 175 руб. (67 грн), что почти втрое дешевле.

В комментариях высказываются разные мнения, кто виноват в завышенных ценах. Одно из мнений – виноваты сами дончане:

Ирина: «Сами сделали ажиотаж, скупают антибиотики все подряд, лишь бы купить. А потом на цены жалуются… Сейчас люди профилактику (!) антибиотиками проводить стали или "шоб було дома", "на всякий случай". А надо будет человеку действительно, так не сможет купить или будет бегать по всему городу и не факт, что купит»;

Евгений: «Просто у многих гречка и туалетная бумага (из весеннего затаривания) требует лечения... Люди у нас, действительно... Гребут все подряд, а тем, кому это действительно нужно – капец».

Многие жители Донецка считают, что ответственность за ситуацию лежит на «властях»:

Юля: «Причем тут ажиотаж? Это не рынок, а аптека, где цены фиксированные. А если люди раскупили, то власти обязаны позаботиться о том, чтоб наладить поставку лекарств! Цены поднимают частники от себя. Контроля нет нигде. Зачем тогда куча ведомств и народных контролеров, если у нас это не работает?!»;

Лариса: «Никто не следит за ценами, поэтому беспредел. Причем везде беспредел»;

Владимир: «Руководство республики, это как понимать? Хватит набивать свои карманы и грабить народ!»;

Виталий: «В ДНР люди могут себе позволить. Это же вам не нищая Россия».

Также дончане пишут о дефиците лекарств: «Мы живем от границы меньше чем час езды, и у нас в аптеках лекарств как кот наплакал. Противовирусных и противовоспалительных нет. Даже чайки от гриппа – и тех нету… Думаете это предел?! Через 2 месяца крепитесь: новые цены на ЖКХ и продукты питания».

Сообщают и о дороговизне лечения: «Может, свои чеки скинуть? На 7 тыс. руб. (2,7 тыс. грн – ред.), например? Цены – капец, но люди берут, потому что лечиться нужно… Я две недели с пневмонией больнице. Знаете, во сколько обошлось лечение? 30 тыс. (11,5 тыс. грн – ред.)».

Также люди отмечают, что встречали на лекарствах пометки «Не для продажи» и «Бюджетная»: