Не могут пересечь КПВВ и карты просрочены: Резников рассказал о пенсиях жителей неподконтрольного Донбасса

Пенсионеры, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и не имеющие возможности пересечь КПВВ из-за карантина, будут получать пенсии, даже если их карты «Ощадбанка» уже просрочены. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Украина 24»..

Он напомнил, что решением правительства снято ограничение по верификации в 60 дней до того, как будет завершен полностью карантин.

«Мало того, мы четко написали в постановлении правительства, что после завершения карантина еще два месяца в спокойном режиме люди смогут провести верификацию своего состояния, что они являются пенсионерами, подчеркиваю, пенсионерами, которые являются внутренне перемещенными лицами. По решению предыдущих составов правительства, пенсию получают внутренне перемещенные лица, даже если они проживают временно на временно оккупированных территориях», – сказал Резников.

По его словам, вопрос обеспечения пенсиями всех, «кто в свое время действительно честно заработал эту пенсию, проживает на оккупированных территориях и не объявился в это время» – это вопрос принятия отдельного решения.

Как отметил вице-премьер, его личная позиция, «что все люди, которые заработали пенсию своим трудом и отчисляли пенсионные сбережения, где бы они не жили – должны получать эту пенсию».

«Почему это не происходит? Сегодня действительно есть ограничения. Но мы работаем с "Ощадбанком". Сегодня "Ощадбанк" сделал сообщение, что все карточки "Ощадбанка", на которых накопление происходит, срок их действия, даже если они просрочены, продолжается до 2021 года. То есть пенсионеры, которые не имеют возможности пересечь КПВВ из-за карантина и не могут получить новую карточку, могут не переживать, все их сбережения на этих карточках остаются», – подчеркнул Резников.