Цифры везде отличаются: На Донетчине больных коронавирусом считают по-новому (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 118 человек. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.
Кириленко напомнил, что 25 октября по всей Украине состоялись местные выборы, а вместе с ними начался новый этап административно-территориальной реформы. В июле этого года Верховная Рада Украины приняла решение реорганизовать устройство страны, укрупнив районы и передав значительную часть полномочий на более низкий уровень самоороганизации – в объединенные территориальные громады (ОТГ).
«Переходный период для передачи полномочий старых районов новым районам продлится до середины следующего года, но начинается он фактически со дня выборов. Поэтому с сегодняшнего дня мы обновляем способ ведения статистики больных коронавирусной болезнью в области. Вместо информации по крупным городам и районами теперь даем показатели по каждой ОТГ», – сообщил губернатор.
«Поскольку был осуществлен полный пересчет, сегодняшние цифры везде немного отличаются от вчерашних: например, часть больных, ранее отнесенных к Мариуполю, сейчас отнесены к Сартанской ОТГ, а часть больных, ранее отнесенных к Славянскому району, сейчас отнесены к Николаевской ОТГ», – добавил он.
Кириленко также обратил внимание, что на карте подписаны только административные центры громад, но количество больных представлено по всей территории ОТГ.
За понедельник, 26 октября, коронавирусная болезнь в Донецкой области диагностирована еще у 118 человек, в том числе у 4 детей:
- 36 – в Краматорской ОТГ;
- 33 – в Мариупольской (3 ребенка);
- 13 – в Бахмутской;
- 10 – в Торецкой;
- 6 – в Дружковской;
- 5 – в Покровской;
- 4 – в Кальчицкой;
- по 3 – в Мангушской и Никольской;
- 2 – в Селидовской;
- по 1 – в Мирноградсой, Константиновской и Мирненской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 8 821 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 3 820 человек (43,3% из всех заболевших);
- на лечении – 4 910 пациентов (55,7%);
- летальных случаев – 91 (1%).