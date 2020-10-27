Украина потеряла от войны на Донбассе 100 миллиардов долларов, – вице-премьер

От боевых действий на Донбассе Украина потеряла 100 млрд долл., еще 22 млрд долл. понадобятся на восстановление. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Украина 24».

«Размер беды – 9,5 миллионов украинцев, пострадавших от войны с Российской Федерацией. Размер беды – это по оценке 100 млрд долларов потерь государства только от разрушенного Донбасса. Размер беды – это 22 млрд долларов – минимальная сумма, которая потребуется на восстановление и запуск [экономики] после деоккупации Донбасса», – сказал Резников.

Он также заявил, что Минские соглашения невозможно выполнить на 100%, поскольку сначала нужно решить вопросы безопасности.

«Задачи по безопасности, о которых говорят даже участники Нормандского формата – сначала режим тишины. Далее – другое. Но если "Минск" невозможно выполнить на 100%, а я вам точно скажу, что его невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов. А в "Минске" написано наоборот – речь идет о возможности и необходимости модернизации», – заявил вице-премьер.

Как напомнил Резников, «Минские соглашения были написаны в 2014 году из расчета, что они будут завершены в 2015 году – они уже не выполнены, уже не выполнен вопрос безопасности».