Обратный проход ограничен: В штабе ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ «Станица Луганская»

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» через линию разграничения людей пропускают по месту регистрации. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Правозащитники обратились за разъяснением в штаб Операции Объединенных сил.

«Так, в штабе ООС подтвердили, что украинцев с "пропиской" на временно оккупированных территориях пропускают через КПВВ "Станица Луганская" по направлению в ОРДЛО. Граждане Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могут пересекать КПВВ "Станица Луганская" на выезд из временно оккупированной территории. Обращаем внимание, что обратный проход таких лиц через линию разграничения ограничен до 31 октября», – говорится в сообщении.

Кроме того, правозащитники рекомендуют по возможности воздерживаться от пересечения линии разграничения по причине объявления Луганской области «красной зоной» карантина, а также внимательно проверять информацию о работе транспорта для выезда.

«Автобусы из Станицы Луганской выезжают по мере заполнения. Многие маршруты отменены по причине отсутствия пассажиров», – добавили в «Донбасс-SOS».

Контакты для уточнения информации:

«Горячая линия» Луганской области по вопросам COVID-19 – 080-050-51-07, 096-298-51-00, 095-824-21-43;

«Горячая линия» Луганской облгосадминистрации – 080-050-51-07;

Автостанция в Станице Луганской – 064-723-11-82.

Напомним, с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская».