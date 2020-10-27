Киев, Донецкая, Одесская области: Правительство готовит развертывание мобильных госпиталей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за роста количества больных коронавирусом в отдельных регионах готовятся развертывать мобильные госпитали, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в правительстве не хотят и не видят возможности внедрения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19.

«Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных зон"» – сказал Шмыгаль.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемические правила и отметил, что на сегодня количества больничных коек в Украине хватает.

«Конечно, в тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение числа больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, – мы готовим развертывание мобильных госпиталей», – добавил глава правительства.