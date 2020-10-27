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COVID-19: В Украине за сутки заболели 6 677 человек

27.10.20 09:46
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 6 677 человек, в том числе 298 детей и 281 медработник. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки госпитализированы 1 022 человека. Зафиксировано 126 летальных случаев людей, у которых подтвержден COVID-19. Выздоровели 2 799 пациентов», – добавил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлены в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновецкой (389) областях и городе Киеве (525).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 27 октября (на 9:00) в Украине зарегистрирован 355 601 подтвержденный случай COVID-19, из них:

  • 145 336 пациентов – выздоровели;
  • 6 590 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 9 506 случаев;
  • Волынская область – 12 635 случаев;
  • Днепропетровская область – 13 418 случаев;
  • Донецкая область – 8 819 случаев (по данным ОГА – 8 821);
  • Житомирская область – 12 878 случаев;
  • Закарпатская область – 13 345 случаев;
  • Запорожская область – 8 463 случая;
  • Ивано-Франковская область – 18 915 случаев;
  • Кировоградская область – 2 157 случаев;
  • г. Киев – 34 887 случаев;
  • Киевская область – 15 156 случаев;
  • Львовская область – 28 086 случаев;
  • Луганская область – 3 321 случай;
  • Николаевская область – 7 194 случая;
  • Одесская область – 22 640 случаев;
  • Полтавская область – 8 350 случаев;
  • Ровенская область – 18 003 случая;
  • Сумская область – 10 810 случаев;
  • Тернопольская область – 19 522 случая;
  • Харьковская область – 33 806 случаев;
  • Херсонская область – 3 344 случая;
  • Хмельницкая область – 13 845 случаев;
  • Черновицкая область – 20 117 случаев;
  • Черкасская область – 8 301 случай;
  • Черниговская область – 8 083 случая.

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