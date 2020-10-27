COVID-19: В Украине за сутки заболели 6 677 человек

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 6 677 человек, в том числе 298 детей и 281 медработник. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
«За сутки госпитализированы 1 022 человека. Зафиксировано 126 летальных случаев людей, у которых подтвержден COVID-19. Выздоровели 2 799 пациентов», – добавил Степанов.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлены в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновецкой (389) областях и городе Киеве (525).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 27 октября (на 9:00) в Украине зарегистрирован 355 601 подтвержденный случай COVID-19, из них:
- 145 336 пациентов – выздоровели;
- 6 590 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 9 506 случаев;
- Волынская область – 12 635 случаев;
- Днепропетровская область – 13 418 случаев;
- Донецкая область – 8 819 случаев (по данным ОГА – 8 821);
- Житомирская область – 12 878 случаев;
- Закарпатская область – 13 345 случаев;
- Запорожская область – 8 463 случая;
- Ивано-Франковская область – 18 915 случаев;
- Кировоградская область – 2 157 случаев;
- г. Киев – 34 887 случаев;
- Киевская область – 15 156 случаев;
- Львовская область – 28 086 случаев;
- Луганская область – 3 321 случай;
- Николаевская область – 7 194 случая;
- Одесская область – 22 640 случаев;
- Полтавская область – 8 350 случаев;
- Ровенская область – 18 003 случая;
- Сумская область – 10 810 случаев;
- Тернопольская область – 19 522 случая;
- Харьковская область – 33 806 случаев;
- Херсонская область – 3 344 случая;
- Хмельницкая область – 13 845 случаев;
- Черновицкая область – 20 117 случаев;
- Черкасская область – 8 301 случай;
- Черниговская область – 8 083 случая.