COVID-19: В Украине за сутки заболели 6 677 человек

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 6 677 человек, в том числе 298 детей и 281 медработник. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За сутки госпитализированы 1 022 человека. Зафиксировано 126 летальных случаев людей, у которых подтвержден COVID-19. Выздоровели 2 799 пациентов», – добавил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки выявлены в Харьковской (556), Львовской (478), Одесской (461), Черновецкой (389) областях и городе Киеве (525).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 27 октября (на 9:00) в Украине зарегистрирован 355 601 подтвержденный случай COVID-19, из них:

145 336 пациентов – выздоровели;

6 590 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: