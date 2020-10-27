Сводка из зоны ООС за 26 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. В частности, стрелковое оружие противник применил неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем.

Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни военных, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки, однако один раз нарушили условия дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня. Группа военнослужащих ВСУ была замечена накануне в районе поселка Пески к северу от Донецка во время проведения инженерных работ».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.